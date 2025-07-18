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M3U IPTV (Мод, Unlocked)

M3U IPTV (Мод, Unlocked) v3.0.6

Простой способ смотреть IPTV без лишней суеты

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Версия:
3.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Herber Entertainment
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

M3U IPTV — это минималистичное и удобное приложение для воспроизведения IPTV-каналов прямо с телефона или Android TV. Не нужны ни учётные записи, ни подписки — просто загрузи свой плейлист в формате m3u или m3u8, и ты сразу получишь доступ к любимым телеканалам. Поддержка воспроизведения с USB, локального хранилища или по URL делает подключение быстрым и гибким.


Смотри ТВ там, где тебе удобно: дома, в дороге, на даче — без рекламы, бесплатно и в пару касаний. Приложение поддерживает списки из любых источников, обеспечивая тебе комфортный просмотр без сложных настроек. Особенно удобно на Android TV: запускай, выбирай канал и наслаждайся. Попробуй и преврати свой смартфон или телевизор в универсальный плеер для телевидения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать M3U IPTV (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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