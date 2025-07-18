Описание

M3U IPTV — это минималистичное и удобное приложение для воспроизведения IPTV-каналов прямо с телефона или Android TV. Не нужны ни учётные записи, ни подписки — просто загрузи свой плейлист в формате m3u или m3u8, и ты сразу получишь доступ к любимым телеканалам. Поддержка воспроизведения с USB, локального хранилища или по URL делает подключение быстрым и гибким.





Смотри ТВ там, где тебе удобно: дома, в дороге, на даче — без рекламы, бесплатно и в пару касаний. Приложение поддерживает списки из любых источников, обеспечивая тебе комфортный просмотр без сложных настроек. Особенно удобно на Android TV: запускай, выбирай канал и наслаждайся. Попробуй и преврати свой смартфон или телевизор в универсальный плеер для телевидения.