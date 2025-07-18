M3U IPTV (Мод, Unlocked) v3.0.6
Простой способ смотреть IPTV без лишней суеты
M3U IPTV — это минималистичное и удобное приложение для воспроизведения IPTV-каналов прямо с телефона или Android TV. Не нужны ни учётные записи, ни подписки — просто загрузи свой плейлист в формате m3u или m3u8, и ты сразу получишь доступ к любимым телеканалам. Поддержка воспроизведения с USB, локального хранилища или по URL делает подключение быстрым и гибким.
Смотри ТВ там, где тебе удобно: дома, в дороге, на даче — без рекламы, бесплатно и в пару касаний. Приложение поддерживает списки из любых источников, обеспечивая тебе комфортный просмотр без сложных настроек. Особенно удобно на Android TV: запускай, выбирай канал и наслаждайся. Попробуй и преврати свой смартфон или телевизор в универсальный плеер для телевидения.
Премиум разблокирован
Скачать M3U IPTV (Мод, Unlocked) v3.0.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.