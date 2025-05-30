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OnePlayer - Video Downloader (Мод, Unlocked)

OnePlayer - Video Downloader (Мод, Unlocked) 2.3.1

Смотри видео в 4K, слушай музыку офлайн и храни файлы под замком
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Версия:
2.3.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dovi Tools
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 01:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

OnePlayer — это мультимедийный плеер для видео и музыки с поддержкой офлайн‑режима и высоким качеством воспроизведения. Каждые пять минут ты можешь запускать 4K‑видео, слушать треки без интернета, скачивать ролики с сайтов или управлять своими плейлистами. Всё работает плавно, интерфейс не перегружен, а навигация быстрая.


Встроен приватный видеосейф с паролем, есть создание плейлистов, настройка скорости воспроизведения и фоновое прослушивание. Поддерживаются все основные форматы, есть загрузка субтитров и автосортировка медиафайлов. Работает офлайн, без навязчивой рекламы, загрузки не ограничены. Если хочешь один плеер для всего — OnePlayer справляется и с видео, и с музыкой.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать OnePlayer - Video Downloader (Мод, Unlocked) v2.3.1 MOD APK

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Скачать OnePlayer - Video Downloader (Мод, Unlocked) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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