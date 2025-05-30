OnePlayer - Video Downloader (Мод, Unlocked) 2.3.1
Смотри видео в 4K, слушай музыку офлайн и храни файлы под замком
OnePlayer — это мультимедийный плеер для видео и музыки с поддержкой офлайн‑режима и высоким качеством воспроизведения. Каждые пять минут ты можешь запускать 4K‑видео, слушать треки без интернета, скачивать ролики с сайтов или управлять своими плейлистами. Всё работает плавно, интерфейс не перегружен, а навигация быстрая.
Встроен приватный видеосейф с паролем, есть создание плейлистов, настройка скорости воспроизведения и фоновое прослушивание. Поддерживаются все основные форматы, есть загрузка субтитров и автосортировка медиафайлов. Работает офлайн, без навязчивой рекламы, загрузки не ограничены. Если хочешь один плеер для всего — OnePlayer справляется и с видео, и с музыкой.
Премиум разблокирован
Скачать OnePlayer - Video Downloader (Мод, Unlocked) v2.3.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.