YouTube Vanced (Мод, Премиум) 20.23.52
YouTube Vanced - это превосходное приложение, которое предоставляет множество удивительных функций, чтобы сделать ваш опыт просмотра видеороликов на YouTube еще более приятным. Одной из главных привлекательных особенностей является отсутствие рекламы, что позволяет пользователям наслаждаться контентом без прерываний. Кроме того, приложение позволяет воспроизводить видео в фоновом режиме, что делает его более удобным для прослушивания музыки или просмотра видео, не оставаясь в приложении.
Пользователи могут легко установить приложение на свои устройства, что позволяет им наслаждаться видеороликами на YouTube с дополнительными удобствами. YouTube Vanced предоставляет возможность получить более увлекательный и удовлетворительный опыт просмотра, и поэтому оно пользуется популярностью среди пользователей, которые ценят комфорт и отсутствие рекламы при просмотре контента на YouTube.
ИСПРАВЛЕНИЕ ошибки буферизации:
- Откройте «Настройки»> «Обновленные настройки»> «Разное»> «Параметры подмены проигрывателя», включите его и перезапустите.
Скачать YouTube Vanced (Мод, Премиум) v20.23.52 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.