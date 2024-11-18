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Wiseplay (Мод, Premium Unlocked)

Wiseplay (Мод, Premium Unlocked) 8.2.8

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Версия:
8.2.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wiseplay Apps
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
439
Скриншоты
Описание

Wiseplay - это многофункциональный медиаплеер и портал для потокового воспроизведения видео и аудиоконтента. Это мощное приложение предоставляет пользователю широкий спектр возможностей, исключая ограничения по форматам видео и аудио, а также предоставляя доступ к разнообразным контентам от различных поставщиков контента. Wiseplay поддерживает множество видеоформатов, что делает его универсальным медиаплеером. Это означает, что пользователи могут воспроизводить видео и аудио без необходимости конвертировать файлы в другие форматы. Пользователи могут легко загружать списки воспроизведения форматов m3u и w3u с помощью ссылок, QR-кодов или файлов. Это делает Wiseplay удобным инструментом для доступа к различным видеоконтентам.


Портал Wiseplay предоставляет доступ к прямым трансляциям, фильмам, сериалам и телепрограммам от различных поставщиков контента. Это означает, что пользователи могут наслаждаться потоковым контентом независимо от устройства Android, которое они используют. Приложение предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс с возможностью переключения между обычным и ночным режимом. Это позволяет пользователям настраивать внешний вид приложения в соответствии с их предпочтениями.Таким образом, Wiseplay представляет собой умный и универсальный медиаплеер с простым интерфейсом, который открывает доступ к различным видам контента и обеспечивает комфортное воспроизведение мультимедийных файлов на устройствах Android.


Информация о модах

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Скачать Wiseplay (Мод, Premium Unlocked) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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