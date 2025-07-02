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Tubio – Онлайн-видео по ТВ (Мод, Premium Unlocked)

Tubio – Онлайн-видео по ТВ (Мод, Premium Unlocked) v3.51

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Версия:
3.51
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AE Software Ltd.
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 17:25
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 055
Описание

Tubio - это удивительное приложение, которое изменяет способ, которым вы потребляете мультимедийный контент. Оно позволяет вам легко транслировать веб-видео и музыку с вашего мобильного устройства на телевизор без необходимости использования проводов или сложной настройки. Это приложение превращает ваш смартфон в мощное устройство для потоковой передачи мультимедийного контента.

Одной из ключевых особенностей Tubio является его способность бесшовно воспроизводить как локальные, так и веб-медиа.


Вы можете легко воспроизводить видео и аудиофайлы, которые хранятся на вашем устройстве, а также транслировать веб-контент из браузера на телефоне на большой экран телевизора. Это предоставляет вам неограниченные возможности для потоковой передачи контента и создания более кинематографического и зрелищного опыта. С Tubio вы также можете забыть о необходимости использовать дополнительные устройства или сложные настройки. Приложение интуитивно понятно и просто в использовании, что делает его доступным для всех, кто хочет наслаждаться мультимедийным контентом на большом экране. Tubio действительно преобразует ваш опыт потребления мультимедийных материалов, делая его более увлекательным и удобным.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Tubio – Онлайн-видео по ТВ (Мод, Premium Unlocked) v3.51 MOD APK

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Скачать Tubio – Онлайн-видео по ТВ (Мод, Premium Unlocked) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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