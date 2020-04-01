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Dimplay: Live Player (Мод, Unlocked)

Dimplay: Live Player (Мод, Unlocked) 1.4.20

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wiseplay Apps
Версия:
1.4.20
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
id приложения:
com.iptv3u
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
128

Dimplay представляет собой инновационное приложение для просмотра IPTV, которое позволяет пользователям наслаждаться прямой трансляцией телевизионных каналов через их IPTV-провайдера. Это приложение отличается стильным дизайном и простотой в использовании, облегчая процесс загрузки списков каналов и доступа к разнообразному контенту.


С Dimplay пользователи могут погрузиться в захватывающий мир телевидения, предоставляя себе доступ ко всемирной сети развлечений прямо на своих устройствах. Особенностью приложения является его способность трансформировать традиционный телевизионный просмотр, предлагая усовершенствованные функции и удобный пользовательский интерфейс, который удовлетворяет все возможные предпочтения и потребности пользователя.


Dimplay предназначен для тех, кто хочет переосмыслить свой опыт просмотра телевидения, обеспечивая бесшовный доступ к широкому спектру телевизионных каналов и программ. Это приложение удобно как для повседневного просмотра, так и для тех, кто стремится исследовать новые возможности IPTV.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Dimplay: Live Player (Мод, Unlocked) 1.4.20 взлом

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Скачать Dimplay: Live Player (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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