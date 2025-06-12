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Inure App Manager (Мод, Unlocked)

Inure App Manager (Мод, Unlocked) build106.2.1

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Версия:
build106.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hamza Rizwan
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
821
Скриншоты
Описание

Inure App Manager - это мощное и гибкое приложение с открытым исходным кодом, разработанное для управления и анализа приложений на вашем устройстве. Оно предоставляет пользователю широкий набор инструментов для работы с приложениями, позволяя настраивать и оптимизировать их функциональность.


Одной из ключевых особенностей Inure App Manager является возможность управления приложениями на более глубоком уровне, включая доступ к их службам и действиям. Это позволяет пользователю оптимизировать работу приложений, отключать ненужные службы, а также изменять их поведение по своему усмотрению.


Кроме того, приложение предоставляет возможность анализировать производительность приложений, их потребление ресурсов и другие характеристики, что позволяет пользователям принимать информированные решения о том, какие приложения оставить, а какие удалить или оптимизировать.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Inure App Manager (Мод, Unlocked) vbuild106.2.1 MOD APK

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Скачать Inure App Manager (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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