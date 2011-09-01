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Информация об устройстве (Мод, Unlocked)

Информация об устройстве (Мод, Unlocked) 3.3.8.6

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Версия:
3.3.8.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Yasiru Nayanajith
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 965
Скриншоты
Описание

Невероятное приложение Info для Android представляет собой мощный инструмент, предоставляющий подробную информацию об оборудовании и программном обеспечении вашего мобильного устройства. С усовершенствованным пользовательским интерфейсом и удобными виджетами Device Info, это приложение позволяет получить полные данные о различных аспектах вашего устройства.


Одним из ключевых элементов, на которые обращено внимание в приложении, является центральный процессор (ЦП). Вы сможете получить информацию о модели, частоте, количестве ядер и других технических характеристиках процессора вашего устройства. Также доступна подробная информация об оперативной памяти (ОЗУ), операционной системе (ОС), аккумуляторе, сети, камере, дисплее и других важных компонентах.


Info также предлагает обширные сведения о различных сенсорах, установленных приложениях, Bluetooth, SIM-карте и других устройствах, подключенных к вашему смартфону. Благодаря этому приложению вы сможете получить полное представление о возможностях и характеристиках вашего устройства.


Совокупность удобного интерфейса, обширного набора данных и доступных виджетов делает эту программу незаменимым инструментом для тех, кто интересуется техническими характеристиками своего Android-устройства. Откройте новые горизонты и узнайте больше о вашем устройстве с помощью этого удивительного приложения!


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Информация об устройстве (Мод, Unlocked) v3.3.8.6 MOD APK

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Скачать Информация об устройстве (Мод, Unlocked) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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