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Запись звонков – Talker ACR (Мод, Unlocked)

Запись звонков – Talker ACR (Мод, Unlocked) 1.1.269

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Версия:
1.1.269
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Talker Labs Ltd
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 657
Скриншоты
Описание

В нашем смартфонном веке, когда постоянное общение является неотъемлемой частью нашей жизни, важно иметь надежный регистратор вызовов, который способен записывать значимые разговоры. Именно для этой цели было разработано приложение Talker, ACR.

Talker, ACR - это удивительное приложение, которое позволяет вам записывать телефонные звонки и разговоры через VoIP (голосовую передачу по интернет-протоколу) на вашем устройстве Android. С его помощью вы можете быть уверены, что никогда больше не пропустите важные разговоры или не забудете ключевые моменты. Talker, ACR гарантирует, что вы никогда больше не потеряете важные разговоры.


Это приложение обладает множеством полезных функций, которые делают использование его еще более удобным. Вы сможете настраивать автоматическую запись вызовов, установить фильтры для записи определенных контактов или номеров, а также прослушивать, архивировать и делиться сохраненными разговорами.


Talker, ACR обеспечивает надежную и конфиденциальную запись ваших разговоров. Все записи хранятся на вашем устройстве, обеспечивая высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных. Не рискуйте потерять важную информацию или ключевые детали разговоров. Установите Talker, ACR и получите доступ к надежному регистратору вызовов, который всегда будет с вами. Будьте уверены, что ни один важный разговор не останется незамеченным.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Запись звонков – Talker ACR (Мод, Unlocked) v1.1.269 MOD APK

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Скачать Запись звонков – Talker ACR (Мод, Unlocked) 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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