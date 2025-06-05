Zip Extractor - UnZIP & UnRAR (Мод, Unlocked) 3.3.3.1
Zip Extractor — UnZIP & UnRAR представляет собой удобное и надежное приложение, объединяющее функции экстрактора, открывателя и сжатия файлов в одном пакете. В современном цифровом мире, где скорость и удобство работы с файлами играют ключевую роль, это приложение становится ценным инструментом для обмена файлами и управления ими.
Одной из основных особенностей этого приложения является его быстрая и эффективная работа. Пользователи могут легко распаковывать файлы из архивов различных форматов, таких как ZIP и RAR, и создавать собственные архивы для сжатия файлов. Это особенно полезно для опытных компьютерных специалистов и новичков, которым нужно обрабатывать файлы без лишних сложностей.
Zip Extractor — UnZIP & UnRAR предлагает интуитивный интерфейс и простые инструменты, делая процесс работы с архивами максимально удобным. Приложение подходит как для повседневного использования, так и для задач требовательных к скорости и эффективности. Не теряйте время на медленные процессы — перейдите к основному вопросу и начните использовать это удобное приложение для работы с файлами!
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Скачать Zip Extractor - UnZIP & UnRAR (Мод, Unlocked) v3.3.3.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.