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Zip Extractor - UnZIP & UnRAR (Мод, Unlocked)

Zip Extractor - UnZIP & UnRAR (Мод, Unlocked) 3.3.3.1

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Версия:
3.3.3.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TarrySoft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 15:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 186
Скриншоты
Описание

Zip Extractor — UnZIP & UnRAR представляет собой удобное и надежное приложение, объединяющее функции экстрактора, открывателя и сжатия файлов в одном пакете. В современном цифровом мире, где скорость и удобство работы с файлами играют ключевую роль, это приложение становится ценным инструментом для обмена файлами и управления ими.


Одной из основных особенностей этого приложения является его быстрая и эффективная работа. Пользователи могут легко распаковывать файлы из архивов различных форматов, таких как ZIP и RAR, и создавать собственные архивы для сжатия файлов. Это особенно полезно для опытных компьютерных специалистов и новичков, которым нужно обрабатывать файлы без лишних сложностей.


Zip Extractor — UnZIP & UnRAR предлагает интуитивный интерфейс и простые инструменты, делая процесс работы с архивами максимально удобным. Приложение подходит как для повседневного использования, так и для задач требовательных к скорости и эффективности. Не теряйте время на медленные процессы — перейдите к основному вопросу и начните использовать это удобное приложение для работы с файлами!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Zip Extractor - UnZIP & UnRAR (Мод, Unlocked) v3.3.3.1 MOD APK

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Скачать Zip Extractor - UnZIP & UnRAR (Мод, Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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