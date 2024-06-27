Описание

Крайне важно защитить вашу конфиденциальность в современную цифровую эпоху, и App Lock — это один из инструментов, который может помочь, что весьма важно. Всего одним щелчком мыши вы можете заблокировать свои приложения с помощью App Lock, обеспечив безопасность своего телефона. Блокировка приложений позволяет защитить каждое приложение на вашем устройстве, включая Facebook, WhatsApp, Messenger, звонки, Gmail, Snapchat и Play Store. С помощью этой функции вы можете намного лучше защитить свою конфиденциальность и предотвратить доступ других к вашему телефону без вашего разрешения.





App Lock позволяет вам зашифровать вашу галерею, чтобы дополнительно защитить ваши личные медиафайлы, и ваши воспоминания будут исключительно защищены паролем с помощью этой функции. Кроме того, App Lock предлагает блокировку как по отпечатку пальца, так и по шаблону. Вы можете быть спокойны, зная, что никто не сможет подсмотреть ваш узор благодаря невидимому рисованию пути узора. Кроме того, в приложении есть функция селфи злоумышленника, которая делает снимки злоумышленников, введших неправильный пароль, что обеспечивает безопасность вашего телефона.