android-1.ru / Программы / Инструменты / Блокировка Приложений, Applock (Мод, Unlocked)
Блокировка Приложений, Applock (Мод, Unlocked)

Блокировка Приложений, Applock 1.7.7

Unlocked
2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.7.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
InShot Inc.
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 409
Скриншоты
Описание

Крайне важно защитить вашу конфиденциальность в современную цифровую эпоху, и App Lock — это один из инструментов, который может помочь, что весьма важно. Всего одним щелчком мыши вы можете заблокировать свои приложения с помощью App Lock, обеспечив безопасность своего телефона. Блокировка приложений позволяет защитить каждое приложение на вашем устройстве, включая Facebook, WhatsApp, Messenger, звонки, Gmail, Snapchat и Play Store. С помощью этой функции вы можете намного лучше защитить свою конфиденциальность и предотвратить доступ других к вашему телефону без вашего разрешения. 


App Lock позволяет вам зашифровать вашу галерею, чтобы дополнительно защитить ваши личные медиафайлы, и ваши воспоминания будут исключительно защищены паролем с помощью этой функции. Кроме того, App Lock предлагает блокировку как по отпечатку пальца, так и по шаблону. Вы можете быть спокойны, зная, что никто не сможет подсмотреть ваш узор благодаря невидимому рисованию пути узора. Кроме того, в приложении есть функция селфи злоумышленника, которая делает снимки злоумышленников, введших неправильный пароль, что обеспечивает безопасность вашего телефона.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Блокировка Приложений, Applock (Мод, Unlocked) v1.7.7 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Блокировка Приложений, Applock (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
ACleaner Очистка Кэша Телефона (Мод, Unlocked)
ACleaner Очистка Кэша Телефона (Мод, Unlocked)
Version: 3.2.2
Выучи 50 языков (Мод, Unlocked)
Выучи 50 языков (Мод, Unlocked)
Version: 16.0
Дневник давления пульса－Кардио (Мод, Unlocked)
Дневник давления пульса－Кардио (Мод, Unlocked)
Version: 3.5.5
AR Plan 3D - Линейка План (Мод, Unlocked)
AR Plan 3D - Линейка План (Мод, Unlocked)
Version: 4.9.1
Нет синей галочки (Мод, Unlocked)
Нет синей галочки (Мод, Unlocked)
Version: 4.33
ArtPlay-Редактор мультфильмов (Мод, Unlocked)
ArtPlay-Редактор мультфильмов (Мод, Unlocked)
Version: 1.7.7
Inure App Manager (Мод, Unlocked)
Inure App Manager (Мод, Unlocked)
Version: Build100.6.5
Shape it UP - Fitness app (Мод, Unlocked)
Shape it UP - Fitness app (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.6

Отзывы о Блокировка Приложений, Applock (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив