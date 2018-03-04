Описание

Dumpster - это удобное и многофункциональное приложение для Android, которое помогает в управлении файлами на вашем устройстве. Одной из его ключевых возможностей является способность восстановления случайно удаленных файлов. На практике это означает, что если вы ошибочно удалили важные фотографии, видеозаписи, документы или другие файлы, Dumpster предоставит вам возможность восстановить их, что может быть весьма полезно.





Помимо функции восстановления файлов, Dumpster также предлагает возможность сохранения важных данных в облаке. Это означает, что вы можете создать резервные копии ваших файлов и иметь к ним доступ из облака в любое время. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства.





Еще одной полезной характеристикой Dumpster является его способность освобождать место на вашем устройстве. Приложение может автоматически удалять ненужные или временные файлы, чтобы освободить место и улучшить производительность вашего устройства.



