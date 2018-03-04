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Корзина Dumpster: как восстановить удаленные фото (Мод, Unlocked)

Корзина Dumpster: как восстановить удаленные фото (Мод, Unlocked) 3.27.420.4ceb

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Версия:
3.27.420.4ceb
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Baloota
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 076
Скриншоты
Описание

Dumpster - это удобное и многофункциональное приложение для Android, которое помогает в управлении файлами на вашем устройстве. Одной из его ключевых возможностей является способность восстановления случайно удаленных файлов. На практике это означает, что если вы ошибочно удалили важные фотографии, видеозаписи, документы или другие файлы, Dumpster предоставит вам возможность восстановить их, что может быть весьма полезно.


Помимо функции восстановления файлов, Dumpster также предлагает возможность сохранения важных данных в облаке. Это означает, что вы можете создать резервные копии ваших файлов и иметь к ним доступ из облака в любое время. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства.


Еще одной полезной характеристикой Dumpster является его способность освобождать место на вашем устройстве. Приложение может автоматически удалять ненужные или временные файлы, чтобы освободить место и улучшить производительность вашего устройства.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Корзина Dumpster: как восстановить удаленные фото (Мод, Unlocked) v3.27.420.4ceb MOD APK

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Скачать Корзина Dumpster: как восстановить удаленные фото (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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