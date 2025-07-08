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eXport-it

eXport-it v2.2.3

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Версия:
2.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Design
Категория:
Социальные / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 22:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
378
Описание

eXport - это мощное приложение, специализирующееся на решении различных задач и операций UPnP (Universal Plug and Play) для оптимизации производительности устройств. Оно предоставляет ряд полезных функций, которые могут быть востребованы в различных сценариях управления устройствами и действиями.


Одной из ключевых особенностей этого предложения является его способность работать с протоколом UPnP, что позволяет управлять и настраивать сетевые устройства более эффективно. Приложение может помочь в оптимизации сетевых настроек, управлении потоковым воспроизведением мультимедиа и других операциях, связанных с UPnP.


Кроме того, eXport предлагает различные полезные функции, которые могут быть полезны в повседневных сценариях использования устройств. Например, приложение может помочь в обнаружении и настройке совместимых устройств в сети, а также предоставлять информацию о статусе сетевых подключений и устройств.


Если вам нужно эффективно управлять сетевыми устройствами и оптимизировать производительность вашей сети, eXport может предложить вам набор полезных инструментов. Используйте его для решения различных задач UPnP и улучшения работы ваших устройств в сети.


Информация о модах

ПЛАТНЫЙ/Пропатченный

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Скачать eXport-it 32 Мб Ссылка 2 32 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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