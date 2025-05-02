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SmartWatch Sync Wear для часов (Мод, Unlocked)

SmartWatch Sync Wear для часов (Мод, Unlocked) 396.0

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Версия:
396.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Simple things for life
Категория:
Социальные / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 362
Скриншоты
Описание

Приложение SmartWatch Sync действительно представляет удобство и функциональность для владельцев умных часов Android. Благодаря бесшовной интеграции с вашим смартфоном, вы можете получать уведомления и сообщения на своих часах, без необходимости доставать телефон из кармана или сумки.


Синхронизация через технологию Bluetooth позволяет мгновенно отображать информацию на вашем смарт-часе, что облегчает вам доступ к важным уведомлениям, сообщениям и другой информации. Вы можете настраивать уведомления, выбирая, какие приложения или типы сообщений будут отображаться на часах, и какую информацию вы хотите видеть. Это позволяет вам быть в курсе важных событий, даже если ваш телефон находится в кармане или в другой комнате. SmartWatch Sync позволяет максимально использовать функциональность ваших умных часов и обеспечивает удобство в повседневной жизни.


Однако, стоит отметить, что для оптимальной работы приложения требуется совместимость с вашими умными часами и настройка правильных параметров соединения. Кроме того, убедитесь, что приложение и ваше устройство обновлены до последней версии, чтобы получить все доступные функции и исправления ошибок. Не забывайте, что при использовании приложений и технологий всегда следует обращать внимание на свою конфиденциальность и безопасность данных.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать SmartWatch Sync Wear для часов (Мод, Unlocked) v396.0 MOD APK

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Скачать SmartWatch Sync Wear для часов (Мод, Unlocked) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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