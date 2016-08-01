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PhotoPills

PhotoPills 1.8.16

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Версия:
1.8.16
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PhotoPills, SL
Категория:
Фоторедакторы / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
432
Скриншоты
Описание

PhotoPills считается идеальным приложением для фотографов или тех, кто хочет запечатлеть драгоценные моменты, где бы они ни находились. Если вы хотите сфотографировать спутники в Солнечной системе, но вам нужна помощь в прогнозировании конкретного времени, приложение поможет. Приложение позволит вам рассчитать идеальное время для планирования снимков. Кроме того, приложение также поможет вам рассчитать гиперфокальное расстояние, экспозицию, поле зрения, глубину резкости и многие другие детали, чтобы сэкономить больше времени при создании первоклассного шедевра. Кроме того, приложение также поможет вам найти красивые места, чтобы сделать самые красивые фотографии восхода и заката, и даст рекомендации о том, когда снимать северное сияние и звезды, учитывая каждое географическое положение.


С момента изобретения камеры многие фотографы сделали множество невероятных фотографий трех небесных тел: Солнца, Луны и Млечного Пути. Но с помощью всего нескольких нажатий на это приложение вы все равно можете создавать свои лучшие фотографии. Вы можете снимать их с разных ракурсов в идеальное время, чтобы получить впечатляющие продукты. Эта функция приложения автоматически использует компас на вашем мобильном устройстве, чтобы показывать наиболее точные углы. Мало того, приложение также интегрирует инструмент AR, который поможет вам настроить композицию ваших фотографий путем их точного предварительного просмотра. В результате ваши фотографии будут сбалансированы и помогут направить взгляд зрителя на элементы, составляющие изображение.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать PhotoPills v1.8.16 MOD APK

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Скачать PhotoPills 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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