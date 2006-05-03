Описание

CallMaster — отличный и универсальный менеджер вызовов со множеством полезных функций, которые помогут вам лучше управлять своими контактами или блокировать надоедливые звонки. У вас будет полный доступ к системе с обширной настройкой производительности и функций, необходимых для наилучшего взаимодействия с пользователем.





Обзорный интерфейс приложения прост и удобен для пользователя, но несколько утончен и элегантен, чтобы вы могли легко управлять всеми своими контактами. Его дисплей и макет также аккуратны и используют привлекательные цвета, чтобы сделать процесс управления более профессиональным и удобным. Вы также можете изменить внешний вид с помощью множества других параметров, создать уникальный пользовательский интерфейс для себя и получить лучшие открытия приложения.



