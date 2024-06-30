android-1.ru / Программы / Разное / Marketing Slideshow Maker (Мод, Unlocked)
Marketing Slideshow Maker (Мод, Unlocked)

Marketing Slideshow Maker (Мод, Unlocked) 75.0

0
0
Скачать (76 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
75.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Digital Marketing Tools
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
250

Marketing Video Maker представляет собой мощное приложение для создания видеороликов с расширенными функциональными возможностями. Это приложение разработано с учетом потребностей пользователей, которые ищут высококачественный инструмент для создания профессиональных видеорекламных материалов и презентаций.


Одной из ключевых особенностей Marketing Video Maker является его интуитивный интерфейс, который делает процесс создания видеороликов доступным и понятным даже для тех, кто не обладает специальными навыками в области видеомонтажа. Пользователи могут легко выбирать элементы дизайна, добавлять текст, изображения, видео и аудиофайлы, а также настраивать анимации и переходы между сценами.


Marketing Video Maker предлагает широкий выбор шаблонов и стилей, которые могут быть настроены под конкретные потребности и брендированы под определенный бизнес. Это позволяет создавать видеоролики, которые соответствуют корпоративному стилю и целям маркетинговой кампании.


Приложение также предоставляет возможность добавления музыки и звуковых эффектов, что способствует созданию более привлекательных и динамичных видеороликов. Пользователи могут импортировать собственные аудиофайлы или воспользоваться библиотекой предоставляемых звуковых дорожек.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Marketing Slideshow Maker (Мод, Unlocked) 75.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Marketing Slideshow Maker (Мод, Unlocked) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Фото переводчик -CamTranslator (Мод, Unlocked)
Фото переводчик -CamTranslator (Мод, Unlocked)
Версия: 1.3.9
Расслабьтесь ночь (Мод, Unlocked)
Расслабьтесь ночь (Мод, Unlocked)
Версия: 5.13.3
Мои Дела: Ежедневник-Планер (Мод, Unlocked)
Мои Дела: Ежедневник-Планер (Мод, Unlocked)
Версия: 7.3.1
Blitzer.de PRO
Blitzer.de PRO
Версия: 4.2.33
Palette Room (Мод, Unlocked)
Palette Room (Мод, Unlocked)
Версия: 2.2
Math Tests: learn mathematics (Мод, Unlocked)
Math Tests: learn mathematics (Мод, Unlocked)
Версия: 2.0.4
888Starz
888Starz
Версия: 1.0
Poster Maker・Создание Постеров (Мод, Unlocked)
Poster Maker・Создание Постеров (Мод, Unlocked)
Версия: 1.3.6

Отзывы о Marketing Slideshow Maker (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив