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Beauty Scanner - Face Analyzer (Полная версия)

Beauty Scanner - Face Analyzer (Полная версия) 12.8

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Версия:
12.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Face Technology Company
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
568

Beauty Scanner - Face Analyzer - это приложение, которое анализирует ваше лицо и предоставляет информацию о вашей красоте, характеристиках, здоровье, богатстве, этнической принадлежности и многом другом.


Приложение Golden Ratio Face использует принципы симметрии лица, структуры и золотого сечения для расчета вашей красоты. Исследования показывают, что люди с более симметричными чертами лица чаще привлекательны для других, так как симметричное лицо часто свидетельствует о здоровье и силе.


С помощью этого приложения вы можете узнать, насколько симметричны ваши черты лица и структура, а также принять участие в конкурсах красоты среди членов семьи или проанализировать черты лица ваших родителей или детей.


Скриншоты

Информация о модах

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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