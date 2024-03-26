Beauty Scanner - Face Analyzer (Полная версия) 12.8
Версия:
12.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Face Technology Company
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
568
Beauty Scanner - Face Analyzer - это приложение, которое анализирует ваше лицо и предоставляет информацию о вашей красоте, характеристиках, здоровье, богатстве, этнической принадлежности и многом другом.
Приложение Golden Ratio Face использует принципы симметрии лица, структуры и золотого сечения для расчета вашей красоты. Исследования показывают, что люди с более симметричными чертами лица чаще привлекательны для других, так как симметричное лицо часто свидетельствует о здоровье и силе.
С помощью этого приложения вы можете узнать, насколько симметричны ваши черты лица и структура, а также принять участие в конкурсах красоты среди членов семьи или проанализировать черты лица ваших родителей или детей.
Информация о модах
полная версия
Скачать Beauty Scanner - Face Analyzer (Полная версия) 12.8 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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