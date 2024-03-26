Beauty Scanner - Face Analyzer - это приложение, которое анализирует ваше лицо и предоставляет информацию о вашей красоте, характеристиках, здоровье, богатстве, этнической принадлежности и многом другом.





Приложение Golden Ratio Face использует принципы симметрии лица, структуры и золотого сечения для расчета вашей красоты. Исследования показывают, что люди с более симметричными чертами лица чаще привлекательны для других, так как симметричное лицо часто свидетельствует о здоровье и силе.





С помощью этого приложения вы можете узнать, насколько симметричны ваши черты лица и структура, а также принять участие в конкурсах красоты среди членов семьи или проанализировать черты лица ваших родителей или детей.