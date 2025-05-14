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Premium Camera (Полная версия)

Premium Camera (Полная версия) 10.23.18

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Версия:
10.23.18
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Three Starfish
Категория:
Фоторедакторы / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 19:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 796
Скриншоты
Описание

Premium Camera - это мощное и инновационное приложение для редактирования фотографий и видео, которое предоставляет широкий спектр инструментов и функций для создания высококачественных и креативных изображений. Среди его ключевых особенностей:


  • Мощные инструменты редактирования для коррекции яркости, контраста, насыщенности и других параметров.
  • Богатая библиотека фильтров и эффектов для придания уникального стиля вашим фотографиям.
  • Возможность ретуширования кожи и улучшения портретов.
  • Создание креативных коллажей и монтажей из нескольких фотографий.
  • Поддержка изображений высокого разрешения для печати и публикации.
  • Простой экспорт и обмен фотографиями через различные платформы и социальные сети.


Premium Camera предоставляет все необходимые инструменты для творчества и редактирования, делая процесс создания качественных фотографий удовольствием для профессионалов и любителей фотографии.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Premium Camera (Полная версия) v10.23.18 MOD APK

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Скачать Premium Camera (Полная версия) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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