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Photoleap: Photo Editor/AI Art (Мод, Unlocked)

Photoleap: Photo Editor/AI Art (Мод, Unlocked) 1.58.0

Передовые технологии и мощные инструменты для редактирования фотографий
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3
Скачать (300 Мб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Lightricks Ltd.
Версия:
1.58.0
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 300 Мб
id приложения:
com.lightricks.photoleap
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
1 514

Photoleap - это уникальная программа, которая объединяет в себе передовые технологии искусственного интеллекта, визуальные эффекты и мощные инструменты редактирования фотографий. Это не просто приложение, это источник креатива и вдохновения для фотографов и художников.


Одной из ключевых особенностей Photoleap является его способность использовать искусственный интеллект для автоматической обработки изображений. Это означает, что программа может определить элементы фотографии, такие как небо, лица, объекты, и предложить улучшения и эффекты, которые могли бы сделать изображение более выразительным и интересным.


Кроме того, Photoleap предоставляет широкий спектр инструментов для редактирования фотографий, позволяя вам полностью контролировать процесс творчества. Вы можете ретушировать и улучшать фотографии, добавлять различные фильтры и эффекты, создавать коллажи и монтажи, а также манипулировать цветовой палитрой и освещением. Визуальные эффекты, доступные в Photoleap, позволяют вам преобразовывать обыденные сцены в настоящие произведения искусства. Вы можете добавлять вихри, буры, световые лучи и многое другое, чтобы придать фотографиям уникальный и захватывающий вид.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Photoleap: Photo Editor/AI Art (Мод, Unlocked) 1.58.0 взлом

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Скачать Photoleap: Photo Editor/AI Art (Мод, Unlocked)
300 Мб
Ссылка 2
300 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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