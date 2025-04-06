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Nova Dark Icon Pack (Мод, Пропатчено)

Nova Dark Icon Pack 7.0.1

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Версия:
7.0.1
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 41 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 137
Скриншоты
Описание

Переходя к Nova Dark Icon Pack, пользователи могут испытать фантастические пакеты значков, как никогда раньше. Из богатого и характерного почерка он создает особые символы, привлекающие взгляды окружающих. Вы можете настроить их на любые темы, которые вам нравятся. Приложение будет иметь собственное программное обеспечение, которое формирует список запрошенных иконок из всех запросов пользователей.


Приложение предоставляет пользователям на выбор множество различных пакетов значков. Nova Dark Icon Pack генерирует более 3000 значков, и их количество постоянно растет. Кроме того, есть около 28 обоев, соответствующих значкам, а также 11 виджетов KWGT. Приложение всегда обновляется и добавляет еженедельные иконки, чтобы оперативно реагировать на запросы клиентов.


При использовании Nova Dark Icon Pack игрокам будут предоставлены обои и пакеты значков с высоким разрешением. Пакеты значков в этом приложении отлично подходят для светлых, темных и смешанных обоев и тем. Кроме того, иконки заменяют многие другие популярные приложения. Пользователи могут менять значки папок вручную, не теряя при этом много времени и усилий.


Информация о модах

Пропатчено

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 Теги темы: Patched

Скачать Nova Dark Icon Pack (Мод, Пропатчено) v7.0.1 MOD APK

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Скачать Nova Dark Icon Pack (Мод, Пропатчено) 41 МБ Ссылка 2 41 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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