Описание

С Selene Icon Pack пользователи могут изменять значки приложений на телефоне. Изображения значков приложений на телефоне всегда прямолинейны и скучны.





В настоящее время в мире практически очень много людей пользуются смартфонами. Наряду с его развитием развиваются и аксессуары, которые делают телефон более красивым, такие как чехлы для телефонов, закаленное стекло и т. Д. Это красота снаружи, но также и внутренняя красота. Как насчет того, чтобы открыть телефон и использовать? Это?? Поэтому приложение Selene Icon Pack было создано с целью сделать эти значки более интересными.





Selene Icon Pack содержит более 700 пакетов значков, включая различные цветовые стили и изображения. Вы человек, который любит простоту, или человек, который любит быть другим? Это приложение дает игрокам доступ к множеству культовых стилей. Вы можете ввести категорию, которая вам нравится, и она отобразит пакеты значков, связанные с вашей темой.