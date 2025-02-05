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Selene Icon Pack (Мод, Пропатчено)

Selene Icon Pack (Мод, Пропатчено) 30.20.50

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Версия:
30.20.50
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 045
Скриншоты
Описание

С Selene Icon Pack пользователи могут изменять значки приложений на телефоне. Изображения значков приложений на телефоне всегда прямолинейны и скучны.


В настоящее время в мире практически очень много людей пользуются смартфонами. Наряду с его развитием развиваются и аксессуары, которые делают телефон более красивым, такие как чехлы для телефонов, закаленное стекло и т. Д. Это красота снаружи, но также и внутренняя красота. Как насчет того, чтобы открыть телефон и использовать? Это?? Поэтому приложение Selene Icon Pack было создано с целью сделать эти значки более интересными.


Selene Icon Pack содержит более 700 пакетов значков, включая различные цветовые стили и изображения. Вы человек, который любит простоту, или человек, который любит быть другим? Это приложение дает игрокам доступ к множеству культовых стилей. Вы можете ввести категорию, которая вам нравится, и она отобразит пакеты значков, связанные с вашей темой.


Информация о модах

Пропатчено

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 Теги темы: Patched

Скачать Selene Icon Pack (Мод, Пропатчено) v30.20.50 MOD APK

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Скачать Selene Icon Pack (Мод, Пропатчено) 34 МБ Ссылка 2 34 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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