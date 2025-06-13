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HiPaint - Рисуй. Пиши.рисовать (Мод, Premium Unlocked)

HiPaint - Рисуй. Пиши.рисовать (Мод, Premium Unlocked) 5.1.9

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Версия:
5.1.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Aige
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Вчера, 22:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
920
Скриншоты
Описание

HiPaint - Sketch Draw Paint it! — это приложение, которое превращает ваш телефон в полноценное средство для создания цифрового искусства. С помощью этого приложения вы можете рисовать и творить в любом месте и в любое время, даже без необходимости использовать iPad или компьютер. HiPaint предоставляет полный набор инструментов, что позволяет вам проявить свою креативность и создавать качественные произведения искусства, сопоставимые с работами, сделанными на профессиональных устройствах.


Приложение предлагает коллекцию кистей — от простых до профессиональных, что обеспечивает гибкость и разнообразие в процессе рисования. Эти кисти помогут вам создавать живые и динамичные штрихи, делая каждый рисунок ярким и выразительным. HiPaint — это идеальный инструмент для художников, стремящихся к творчеству на ходу!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать HiPaint - Рисуй. Пиши.рисовать (Мод, Premium Unlocked) v5.1.9 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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