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CHIC LIGHT Icon Pack

CHIC LIGHT Icon Pack 1.9

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Версия:
1.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LKN9X
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

CHIC LIGHT Icon Pack — это стильный и минималистичный набор, который добавляет современности вашему Android-устройству. Этот пакет включает более 4200 уникальных значков, выполненных в красивом, бесформенном стиле на полупрозрачном белом фоне, что придает интерфейсу элегантный и сдержанный вид. Огромная коллекция иконок, которые обладают простым, но стильным дизайном, подходящим для любого приложения. Эти иконки придают вашему устройству чистый и минималистичный внешний вид. 


Включены уникальные облачные обои, которые легко синхронизируются с вашим устройством, чтобы улучшить визуальное восприятие интерфейса. Если вам нужно больше иконок для приложений, которые не входят в стандартный набор, вы можете воспользоваться инструментом запроса для добавления новых значков. Пакет обновляется регулярно, предоставляя новые значки и улучшения, чтобы ваш интерфейс всегда оставался свежим и актуальным. Этот пакет значков идеально подойдет для тех, кто ценит чистоту и минимализм в дизайне, при этом сохраняя возможность легко персонализировать и улучшить внешний вид своего устройства.


Информация о модах

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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