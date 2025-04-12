Описание

CHIC LIGHT Icon Pack — это стильный и минималистичный набор, который добавляет современности вашему Android-устройству. Этот пакет включает более 4200 уникальных значков, выполненных в красивом, бесформенном стиле на полупрозрачном белом фоне, что придает интерфейсу элегантный и сдержанный вид. Огромная коллекция иконок, которые обладают простым, но стильным дизайном, подходящим для любого приложения. Эти иконки придают вашему устройству чистый и минималистичный внешний вид.





Включены уникальные облачные обои, которые легко синхронизируются с вашим устройством, чтобы улучшить визуальное восприятие интерфейса. Если вам нужно больше иконок для приложений, которые не входят в стандартный набор, вы можете воспользоваться инструментом запроса для добавления новых значков. Пакет обновляется регулярно, предоставляя новые значки и улучшения, чтобы ваш интерфейс всегда оставался свежим и актуальным. Этот пакет значков идеально подойдет для тех, кто ценит чистоту и минимализм в дизайне, при этом сохраняя возможность легко персонализировать и улучшить внешний вид своего устройства.