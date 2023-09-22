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Oxigen HD - Icon Pack (Мод, Пропатчено)

Oxigen HD - Icon Pack (Мод, Пропатчено) 12.9

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Версия:
12.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 612
Скриншоты
Описание

Oxigen HD — предпринимает шаги по преобразованию, чтобы помочь пользователям мгновенно получить новый интерфейс с тысячами различных шаблонов значков. Вы начнете с ознакомления с транзакциями системы. После принятия множества использований ко всем установленным надстройкам будут применены высококачественные изображения. Появляются сотни различных моделей, подходящих для каждого имени; вы не потратите слишком много времени на выбор!


Обновленная версия Oxigen HD принесла много интересных изменений. Характерно, что можно отметить появление 35 новых иконок в пакете специального спроса. Теперь пользователи могут найти иконку для любого приложения, не дожидаясь и не раздумывая. Изменение, связанное с интерфейсом, позволяет вам чувствовать себя более комфортно при его использовании, создавая ощущение близости благодаря ряду примененных эффектов. Кроме того, позаботятся о многих других изменениях, связанных с языком, совместным использованием или клавишами управления.


Применяя ряд специальных инструментов, Oxigen HD делает производимые иконки всегда на самом высоком уровне. Поддерживаемые изображения будут в формате FHD или 4K, в зависимости от ваших потребностей. Не только останавливаясь на пакетах значков, у пользователей также будет более 80 других вариантов обоев для телефона. Вы можете выбрать из нескольких, которые подходят и применимы к вашему устройству. Система поместит отфильтрованное изображение через цветовые слои, чтобы получить лучший продукт.


Информация о модах

Пропатчено

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 Теги темы: Patched

Скачать Oxigen HD - Icon Pack (Мод, Пропатчено) v12.9 MOD APK

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Скачать Oxigen HD - Icon Pack (Мод, Пропатчено) 121 МБ Ссылка 2 121 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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