Описание

Oxigen HD — предпринимает шаги по преобразованию, чтобы помочь пользователям мгновенно получить новый интерфейс с тысячами различных шаблонов значков. Вы начнете с ознакомления с транзакциями системы. После принятия множества использований ко всем установленным надстройкам будут применены высококачественные изображения. Появляются сотни различных моделей, подходящих для каждого имени; вы не потратите слишком много времени на выбор!





Обновленная версия Oxigen HD принесла много интересных изменений. Характерно, что можно отметить появление 35 новых иконок в пакете специального спроса. Теперь пользователи могут найти иконку для любого приложения, не дожидаясь и не раздумывая. Изменение, связанное с интерфейсом, позволяет вам чувствовать себя более комфортно при его использовании, создавая ощущение близости благодаря ряду примененных эффектов. Кроме того, позаботятся о многих других изменениях, связанных с языком, совместным использованием или клавишами управления.





Применяя ряд специальных инструментов, Oxigen HD делает производимые иконки всегда на самом высоком уровне. Поддерживаемые изображения будут в формате FHD или 4K, в зависимости от ваших потребностей. Не только останавливаясь на пакетах значков, у пользователей также будет более 80 других вариантов обоев для телефона. Вы можете выбрать из нескольких, которые подходят и применимы к вашему устройству. Система поместит отфильтрованное изображение через цветовые слои, чтобы получить лучший продукт.