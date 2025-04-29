WallNode - 4K, HD Wallpapers (Мод, Premium Unlocked) 14.0.5
Попрощайтесь с однообразием экранов и погрузитесь в мир творчества с приложением WallNode, которое предлагает вам уникальную коллекцию обоев. Вдохновляйтесь высококачественными изображениями, доступными в различных категориях, от абстракции до природных пейзажей.
Интерфейс приложения выполнен в минималистичном стиле Material Design, что делает его удобным и простым в использовании. Встроенный инструмент обрезки позволяет точно подогнать обои под размер экрана. А для любителей популярных вариантов, в приложении есть вкладка с самыми любимыми изображениями сообщества. Откройте для себя мир уникальных и качественных обоев, которых нет больше нигде, и обновите экран своего устройства с WallNode!
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Скачать WallNode - 4K, HD Wallpapers (Мод, Premium Unlocked) v14.0.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.