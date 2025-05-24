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Поддельный чат - iFake (Мод, Unlocked)

Поддельный чат - iFake (Мод, Unlocked) 18.6

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Версия:
18.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tien Nguyen Van
Категория:
Развлечения / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:28
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 540
Скриншоты
Описание

iFake - это развлекательное приложение, которое предоставляет пользователю возможность создавать контент, имитирующий обмен сообщениями с использованием разных функций и настроек. Вот некоторые ключевые особенности и преимущества этого приложения: iFake позволяет пользователям создавать имитацию разговоров в популярных мессенджерах, таких как WhatsApp, iMessage и других. Это может быть использовано для развлечения, создания шуток или просто для создания интересного контента. Приложение не имеет доступа к реальным сообщениям или данным из реальных мессенджеров. Оно предоставляет средства для создания поддельных разговоров и изображений, сохраняя конфиденциальность реальных данных.


Пользователи могут настраивать различные параметры разговора, такие как имена участников, текст сообщений, типы смайликов и другие детали. Это дает большую свободу для создания уникального контента. iFake предоставляет возможность для развлечения и создания оригинальных чатов. Вы можете использовать его для создания приколов, юмористических сценариев или интересных диалогов. Приложение совместимо с последними версиями операционной системы iOS, обеспечивая актуальный опыт пользователей.Таким образом, iFake представляет собой инструмент для творческого создания разговоров и контента, который можно использовать для развлечения и создания уникальных материалов, не вмешиваясь в реальные обмены сообщениями.




Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Поддельный чат - iFake (Мод, Unlocked) v18.6 MOD APK

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Скачать Поддельный чат - iFake (Мод, Unlocked) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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