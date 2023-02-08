Программное обеспечение для редактирования фотографий и видео, известное как Time Warp Scan: Funny Filters, действительно единственное в своем роде. В это приложение были добавлены новые фильтры, и пользователи заметят множество новых и забавных фильтров. Кроме того, по разным причинам добавляются специальные функции редактирования. Вы также обнаружите, что приложение очень гибкое, поскольку оно может добавлять новые функции в соответствии с вашими требованиями.





Приложение предоставляет вам набор развлекательных, наводящих на размышления и юмористических фильтров, которые вы можете применить к любой фотографии или видео, снятым с помощью приложения. Используя эти фильтры, вы можете редактировать свое изображение или создавать юмористические клипы, соответствующие вашим требованиям. Будет много связанных тем для достижения желаемых эффектов в ваших видео и фотографиях. Во-первых, вы должны загрузить изображения или видео, к которым вы собираетесь применить фильтр. Затем, пожалуйста, используйте соответствующий фильтр для нужного носителя. Эта процедура выполняется за короткий промежуток времени, и пользователь ошеломлен результатами. Вы также можете использовать фильтры напрямую, чтобы делать фотографии или снимать видео в зависимости от ваших предпочтений.



