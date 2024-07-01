Showly — это современное приложение для просмотра фильмов благодаря открытым исходным кодам, которое работает с сервисом Trakt.tv, чтобы подарить пользователям самые расслабляющие моменты. Приложение будет отслеживать ход популярных шоу для вас, и вы можете легко создать свою собственную галерею для будущего просмотра.





Если вы киноман или обожаете телешоу, Showly — это приложение, объединяющее для вас уникальные функции. Вы никогда не пропустите серию или шоу, потому что приложение поможет вам удобно отслеживать ход трансляции, чтобы вы могли посмотреть показы как можно скорее. Если вам интересно, какой фильм посмотреть, или вы не знаете, какой фильм подойдет вам по вкусу, это приложение поможет вам просматривать и искать самые ожидаемые популярные телешоу и фильмы в верхней части главной страницы приложения. Кроме того, вы также можете прочитать подробности о каждой серии, показать и прочитать отзывы людей, которые смотрели ее раньше. Приложение автоматически уточняет фид в соответствии с вашими личными интересами и сужает его до определенного диапазона или ниши, чтобы вы могли легко искать.