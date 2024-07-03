TPlayer — это ведущий видеоплеер с множеством функций, поддерживающих качество и возможность воспроизведения видео со многими форматами файлов. Бесплатный видеоплеер для всех телефонов Android.





С нынешним развитием науки и техники, как правило, Интернета, мировые события лучше всего известны через изображения и видео в социальных сетях. Потребность в развлечениях путем просмотра захватывающих видео становится постоянной потребностью. Однако многие сетевые платформы и приложения не разрешают доступ к видео, поскольку ваша операционная система Android не поддерживает этот формат файла. Поэтому TPlayer был создан, чтобы помочь решить эту проблему.





TPlayer — это приложение для видеоплеера с поддержкой всех форматов, будь то редкий формат, такой как AAC, FLAC, M2TS, ... или распространенный формат, такой как MP4, MKV и т. д. В приложении есть команда, помогающая кодировать, чтобы ваше мобильное устройство могло определить формат видео. Звучит сложно, но операция не требует усилий. Вам нужно просто скопировать ссылку на видео или загрузить его в приложение; Вы можете посмотреть это.





Кроме того, это приложение также имеет собственное хранилище, параллельное памяти телефона и карте памяти SD. Видео, загруженные в приложение, будут сгруппированы в отдельные категории в зависимости от источника загрузки. Например, видео, взятое из Facebook, сохранит имя папки, например, Facebook. Таким образом, вы можете полагаться на происхождение и название заголовка, чтобы легче найти видео, когда вам нужно выполнить поиск. Память для хранения довольно большая, что экономит место для памяти телефона и SD-карты.