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TPlayer - All Format Video (Мод, Без рекламы/Оптимизировано)

TPlayer - All Format Video (Мод, Без рекламы/Оптимизировано) 7.4b

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Версия:
7.4b
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
RN Entertainment
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
886

TPlayer — это ведущий видеоплеер с множеством функций, поддерживающих качество и возможность воспроизведения видео со многими форматами файлов. Бесплатный видеоплеер для всех телефонов Android.


С нынешним развитием науки и техники, как правило, Интернета, мировые события лучше всего известны через изображения и видео в социальных сетях. Потребность в развлечениях путем просмотра захватывающих видео становится постоянной потребностью. Однако многие сетевые платформы и приложения не разрешают доступ к видео, поскольку ваша операционная система Android не поддерживает этот формат файла. Поэтому TPlayer был создан, чтобы помочь решить эту проблему.


TPlayer — это приложение для видеоплеера с поддержкой всех форматов, будь то редкий формат, такой как AAC, FLAC, M2TS, ... или распространенный формат, такой как MP4, MKV и т. д. В приложении есть команда, помогающая кодировать, чтобы ваше мобильное устройство могло определить формат видео. Звучит сложно, но операция не требует усилий. Вам нужно просто скопировать ссылку на видео или загрузить его в приложение; Вы можете посмотреть это.


Кроме того, это приложение также имеет собственное хранилище, параллельное памяти телефона и карте памяти SD. Видео, загруженные в приложение, будут сгруппированы в отдельные категории в зависимости от источника загрузки. Например, видео, взятое из Facebook, сохранит имя папки, например, Facebook. Таким образом, вы можете полагаться на происхождение и название заголовка, чтобы легче найти видео, когда вам нужно выполнить поиск. Память для хранения довольно большая, что экономит место для памяти телефона и SD-карты.


Скриншоты

Информация о модах

●Объявления удалены/отключены.

● Действия, связанные с рекламой, и код удалены/отключены.

● Пропала видимость макетов, связанных с рекламой.

● Аналитика/Crashlytics удалены/отключены.

● Приемники и службы удалены/отключены.

● Удалены Play Services, Transport, Firebase Properties.

● Все ненужные папки и файлы мусора удалены.

● Оптимизированный PNG. Сохранение до 1187 Кб.

● Повторно сжатые файлы Classes.dex и библиотека.

● Оптимизированная графика/Zipalign.

● Общий размер APK 17 МБ.

● Удалена отладочная информация (Источник, Строка, Парам, Пролог, Локальный).

 Теги темы: Без рекламы

Скачать TPlayer - All Format Video (Мод, Без рекламы/Оптимизировано) 7.4b взлом

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Скачать TPlayer - All Format Video (Мод, Без рекламы/Оптимизировано) 17 МБ Ссылка 2 17 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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