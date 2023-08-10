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BeeTv - Series y Peliculas (Мод, Без рекламы/Много функций)

BeeTv - Series y Peliculas (Мод, Без рекламы/Много функций) 3.6.3

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Версия:
3.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Herboca Skrego
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
10-08-2023, 17:13
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 20 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 903
Скриншоты
Описание

BeeTV — это приложение, которое помогает смотреть фильмы бесплатно на разных платформах. Вы сможете смотреть фильмы на больших экранах с помощью универсального источника фильмов, и ваш поиск будет простым. При этом в приложении также есть встроенный плеер, и вы можете использовать для просмотра то, что есть на устройстве. Кроме того, вы также можете просматривать фильмы в любое время.


В BeeTV пользователи найдут интересную функцию, которую никто не может игнорировать: просмотр бесплатного киноконтента. Пользователи легко найдут различные фильмы и смогут легко смотреть их с помощью встроенного в приложение проигрывателя. Поэтому он идеально подходит для тех, кто любит смотреть фильмы, а количество, которое они могут смотреть, также огромно и время от времени обновляется.


Путь поиска в BeeTV прост, когда вы получите множество рекомендаций и критериев при выборе фильмов, таких как HD-релизы, Рождество и многие другие. В то же время вы также можете использовать функцию основного поиска, чтобы быстро найти свой любимый фильм. Процесс поиска станет быстрее, если вы сохраните их в списке, чтобы посмотреть любой фильм, который вы хотите, и не забыть ни одного названия.


Информация о модах

Удалено по требованию правообладателя

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать BeeTv - Series y Peliculas (Мод, Без рекламы/Много функций) v3.6.3 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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