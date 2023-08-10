BeeTv - Series y Peliculas (Мод, Без рекламы/Много функций) 3.6.3
BeeTV — это приложение, которое помогает смотреть фильмы бесплатно на разных платформах. Вы сможете смотреть фильмы на больших экранах с помощью универсального источника фильмов, и ваш поиск будет простым. При этом в приложении также есть встроенный плеер, и вы можете использовать для просмотра то, что есть на устройстве. Кроме того, вы также можете просматривать фильмы в любое время.
В BeeTV пользователи найдут интересную функцию, которую никто не может игнорировать: просмотр бесплатного киноконтента. Пользователи легко найдут различные фильмы и смогут легко смотреть их с помощью встроенного в приложение проигрывателя. Поэтому он идеально подходит для тех, кто любит смотреть фильмы, а количество, которое они могут смотреть, также огромно и время от времени обновляется.
Путь поиска в BeeTV прост, когда вы получите множество рекомендаций и критериев при выборе фильмов, таких как HD-релизы, Рождество и многие другие. В то же время вы также можете использовать функцию основного поиска, чтобы быстро найти свой любимый фильм. Процесс поиска станет быстрее, если вы сохраните их в списке, чтобы посмотреть любой фильм, который вы хотите, и не забыть ни одного названия.
Удалено по требованию правообладателя
Скачать BeeTv - Series y Peliculas (Мод, Без рекламы/Много функций) v3.6.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.