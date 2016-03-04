Описание

AutoResponder for FB Messenger - это полезное приложение, которое предназначено для автоматического отвечания на сообщения в Facebook Messenger. Пользователи могут настроить это приложение согласно своим потребностям и предпочтениям. Одной из главных возможностей AutoResponder for FB Messenger является автоматическое отвечание на сообщения. Пользователи могут настроить определенные ответы на разные сообщения, и когда они получают сообщение, приложение автоматически отправляет предварительно заданный ответ.





Это особенно удобно, когда пользователь занят и не может моментально реагировать на сообщения, но хочет предоставить какой-то ответ. Настройки автоответчика позволяют пользователю настроить различные ответы в зависимости от контекста и содержания сообщения. AutoResponder for FB Messenger также включает в себя функцию автоматизации, которая позволяет пользователям настроить различные действия в ответ на определенные события или запросы. Например, пользователь может задать автоматическую отправку определенной информации или выполнять другие действия, когда поступает определенный запрос или ключевое слово.



