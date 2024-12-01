android-1.ru / Программы / Социальные / Podcast & Radio Addict (Мод, Premium/Всё открыто)
Podcast & Radio Addict (Мод, Premium/Всё открыто)

Podcast & Radio Addict (Мод, Premium/Всё открыто) 2024.12

0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2024.12
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 21 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
789
Скриншоты
Описание

Podcast Addict сделает людей зависимыми от бесчисленных каналов подкастов благодаря возможностям и удобству, которые он предоставляет пользователям, чтобы получить наилучшие впечатления от прослушивания. Контент и контекст каждого канала различны, что создает большое разнообразие, чтобы поднять поиск пользователей на новую высоту. Лучше всего то, что они могут персонализировать свою библиотеку подкастов и слушать их в любое время и в любом месте, будь то дома или в машине.



Первое впечатление, когда пользователи приходят в Podcast Addict, — это превосходный, элегантный и аккуратный интерфейс в организации и категоризации всех каналов. Более того, у него есть две ведущие платформы, подкасты и радио, чтобы изменить взгляды пользователей на индустрию развлечений. Благодаря их аккуратному расположению в каждом элементе у пользователей всегда будут самые освежающие ощущения от подкастов.


Информация о модах
  • Донаты / Премиум / Платные функции разблокированы
  • Отключены/удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы.
  • Отключена видимость рекламных макетов
  • Выпуск Балатана.
Показать полностью
 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Podcast & Radio Addict (Мод, Premium/Всё открыто) v2024.12 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Podcast & Radio Addict (Мод, Premium/Всё открыто) 21 МБ Ссылка 2 21 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Xeropan: изучайте языки (Мод, Premium Unlocked)
Xeropan: изучайте языки (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.0.78
Английский язык с Lingualeo (Мод, Premium Unlocked)
Английский язык с Lingualeo (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.5.0
Учите языки - FunEasyLearn (Мод, Premium Unlocked)
Учите языки - FunEasyLearn (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.7.6
Way2news-Short news local news (Мод, Premium Unlocked)
Way2news-Short news local news (Мод, Premium Unlocked)
Version: 8.68
X (Мод, премиум функции)
X (Мод, премиум функции)
Version: 10.65.1-release.0
TwitPane (Мод, Без рекламы)
TwitPane (Мод, Без рекламы)
Version: 16.3.4
Chikii-Let's hang out!PC Games
Chikii-Let's hang out!PC Games
Version: 2.8.1
Изучение языков LingQ (Мод, Premium Unlocked)
Изучение языков LingQ (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.4.12

Отзывы о Podcast & Radio Addict (Мод, Premium/Всё открыто)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив