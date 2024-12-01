Podcast Addict сделает людей зависимыми от бесчисленных каналов подкастов благодаря возможностям и удобству, которые он предоставляет пользователям, чтобы получить наилучшие впечатления от прослушивания. Контент и контекст каждого канала различны, что создает большое разнообразие, чтобы поднять поиск пользователей на новую высоту. Лучше всего то, что они могут персонализировать свою библиотеку подкастов и слушать их в любое время и в любом месте, будь то дома или в машине.
Первое впечатление, когда пользователи приходят в Podcast Addict, — это превосходный, элегантный и аккуратный интерфейс в организации и категоризации всех каналов. Более того, у него есть две ведущие платформы, подкасты и радио, чтобы изменить взгляды пользователей на индустрию развлечений. Благодаря их аккуратному расположению в каждом элементе у пользователей всегда будут самые освежающие ощущения от подкастов.
- Донаты / Премиум / Платные функции разблокированы
- Отключены/удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы.
- Отключена видимость рекламных макетов
- Выпуск Балатана.
Скачать Podcast & Radio Addict (Мод, Premium/Всё открыто) v2024.12 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer