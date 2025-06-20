Описание

В Next SMS ты получаешь не просто мессенджер, а персональный центр безопасного общения: E2E-шифрование, блокировка спама и мгновенные уведомления без потерь. Управление заточено под одну руку: свайп — и ты в нужном чате, тап — и возвращаешься назад. Переключай аккаунты, отвечай на SMS и звонки прямо из списка бесед. Кроссплатформенная синхронизация гарантирует, что вся переписка доступна на любом устройстве.





Внутри Next SMS найдёшь VirtualTotal, проверяющий каждый апдейт через 60 антивирусных движков, и гибкие темы, которые меняются по расписанию. Автоответы, отложенная отправка и групповые чаты с индивидуальными настройками уведомлений позволяют построить сервис под себя. Сохраняй архив бесед локально или экспортируй в текст. Всё работает офлайн, без лишних разрешений и рекламы.