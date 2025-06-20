Handcent Next SMS messenger (Мод, Premium Unlocked) 11.5.7
Обменивайся сообщениями безопасно и гибко — будь на связи без задержек
В Next SMS ты получаешь не просто мессенджер, а персональный центр безопасного общения: E2E-шифрование, блокировка спама и мгновенные уведомления без потерь. Управление заточено под одну руку: свайп — и ты в нужном чате, тап — и возвращаешься назад. Переключай аккаунты, отвечай на SMS и звонки прямо из списка бесед. Кроссплатформенная синхронизация гарантирует, что вся переписка доступна на любом устройстве.
Внутри Next SMS найдёшь VirtualTotal, проверяющий каждый апдейт через 60 антивирусных движков, и гибкие темы, которые меняются по расписанию. Автоответы, отложенная отправка и групповые чаты с индивидуальными настройками уведомлений позволяют построить сервис под себя. Сохраняй архив бесед локально или экспортируй в текст. Всё работает офлайн, без лишних разрешений и рекламы.
Премиум разблокирован
Скачать Handcent Next SMS messenger (Мод, Premium Unlocked) v11.5.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.