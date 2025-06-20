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Handcent Next SMS messenger (Мод, Premium Unlocked)

Handcent Next SMS messenger (Мод, Premium Unlocked) 11.5.7

Обменивайся сообщениями безопасно и гибко — будь на связи без задержек
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Версия:
11.5.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Handcent
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Вчера, 16:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Next SMS ты получаешь не просто мессенджер, а персональный центр безопасного общения: E2E-шифрование, блокировка спама и мгновенные уведомления без потерь. Управление заточено под одну руку: свайп — и ты в нужном чате, тап — и возвращаешься назад. Переключай аккаунты, отвечай на SMS и звонки прямо из списка бесед. Кроссплатформенная синхронизация гарантирует, что вся переписка доступна на любом устройстве.


Внутри Next SMS найдёшь VirtualTotal, проверяющий каждый апдейт через 60 антивирусных движков, и гибкие темы, которые меняются по расписанию. Автоответы, отложенная отправка и групповые чаты с индивидуальными настройками уведомлений позволяют построить сервис под себя. Сохраняй архив бесед локально или экспортируй в текст. Всё работает офлайн, без лишних разрешений и рекламы.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Handcent Next SMS messenger (Мод, Premium Unlocked) v11.5.7 MOD APK

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Скачать Handcent Next SMS messenger (Мод, Premium Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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