AnyList: Grocery Shopping List (Мод, Premium Unlocked) 1.18.1
Собирай продукты и рецепты в одном месте — легко, быстро и вместе с близкими
AnyList — твой помощник в мире покупок и кулинарии, который избавляет от беспорядка на бумаге и в головах. Забудь про забытое молоко и потерянные бумажки: автозаполнение подскажет популярные товары по ходу ввода, а совместное редактирование позволяет делиться списками с супругом, соседями по комнате или коллегами. Всё, что нужно — открыть приложение и начать вводить продукт; AnyList сразу сортирует продукты по категориям, экономя твоё время на беготне по магазину.
Но AnyList — это не только список покупок. Здесь можно сохранять рецепты из интернета или вводить свои, чтобы никогда не потерять любимые блюда. Несколько списков под разные магазины или случаи помогут держать всё в порядке: от еженедельного похода до великого праздничного ужина. Добавляй заметки к товарам (бренд, купон или особую упаковку), меняй порядок категорий под свой маршрут по полкам и следи за прогрессом покупки прямо в режиме реального времени. С AnyList ты не просто покупаешь продукты — ты планируешь, готовишь и побеждаешь хаос кухни.
Премиум разблокирован
Скачать AnyList: Grocery Shopping List (Мод, Premium Unlocked) v1.18.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.