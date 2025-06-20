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AnyList: Grocery Shopping List (Мод, Premium Unlocked)

AnyList: Grocery Shopping List (Мод, Premium Unlocked) 1.18.1

Собирай продукты и рецепты в одном месте — легко, быстро и вместе с близкими
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Версия:
1.18.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AnyList
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Вчера, 16:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

AnyList — твой помощник в мире покупок и кулинарии, который избавляет от беспорядка на бумаге и в головах. Забудь про забытое молоко и потерянные бумажки: автозаполнение подскажет популярные товары по ходу ввода, а совместное редактирование позволяет делиться списками с супругом, соседями по комнате или коллегами. Всё, что нужно — открыть приложение и начать вводить продукт; AnyList сразу сортирует продукты по категориям, экономя твоё время на беготне по магазину.


Но AnyList — это не только список покупок. Здесь можно сохранять рецепты из интернета или вводить свои, чтобы никогда не потерять любимые блюда. Несколько списков под разные магазины или случаи помогут держать всё в порядке: от еженедельного похода до великого праздничного ужина. Добавляй заметки к товарам (бренд, купон или особую упаковку), меняй порядок категорий под свой маршрут по полкам и следи за прогрессом покупки прямо в режиме реального времени. С AnyList ты не просто покупаешь продукты — ты планируешь, готовишь и побеждаешь хаос кухни.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AnyList: Grocery Shopping List (Мод, Premium Unlocked) v1.18.1 MOD APK

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Скачать AnyList: Grocery Shopping List (Мод, Premium Unlocked) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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