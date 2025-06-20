Описание

AnyList — твой помощник в мире покупок и кулинарии, который избавляет от беспорядка на бумаге и в головах. Забудь про забытое молоко и потерянные бумажки: автозаполнение подскажет популярные товары по ходу ввода, а совместное редактирование позволяет делиться списками с супругом, соседями по комнате или коллегами. Всё, что нужно — открыть приложение и начать вводить продукт; AnyList сразу сортирует продукты по категориям, экономя твоё время на беготне по магазину.





Но AnyList — это не только список покупок. Здесь можно сохранять рецепты из интернета или вводить свои, чтобы никогда не потерять любимые блюда. Несколько списков под разные магазины или случаи помогут держать всё в порядке: от еженедельного похода до великого праздничного ужина. Добавляй заметки к товарам (бренд, купон или особую упаковку), меняй порядок категорий под свой маршрут по полкам и следи за прогрессом покупки прямо в режиме реального времени. С AnyList ты не просто покупаешь продукты — ты планируешь, готовишь и побеждаешь хаос кухни.