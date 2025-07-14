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UC Browser-Safe, Fast, Private (Мод, Premium Unlocked)

UC Browser-Safe, Fast, Private (Мод, Premium Unlocked) v14.7.2.1365

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Версия:
14.7.2.1365
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
UCWeb Singapore Pte. Ltd.
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Сегодня, 16:57
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
366
Описание

UC Browser — это мощный веб-браузер, предоставляющий пользователям быстрый и безопасный доступ к интернету. Благодаря уникальному движку U4 и встроенному видеоплееру. 


UC Browser обеспечивает плавное и непрерывное взаимодействие, будь то просмотр веб-страниц, загрузка файлов или потоковое воспроизведение видео. UC Browser — это ваш идеальный выбор для комфортного, защищённого и удобного серфинга в интернете. Наслаждайтесь современными технологиями и максимальной производительностью на каждом шагу!


Информация о модах

Все рекламные коды завершены вырезаны

Аналитика Вырезано

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать UC Browser-Safe, Fast, Private (Мод, Premium Unlocked) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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