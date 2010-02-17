Описание

Whoscall предоставит пользователям лучший опыт управления входящими вызовами и другими методами идентификации с каждым входящим неизвестным вызовом. Он может автоматически блокировать спам-звонки вместо пользователей и давать им больше свободного времени и сосредоточиться на своих повседневных задачах без уведомления об отклоненных звонках.





Whoscall — это выдающийся инструмент, который поможет вам избежать получения более надоедливых звонков или сообщений, чем это строго требуется. В дополнение к своим известным службам блокировки звонков и текстов, это приложение также хорошо известно своей способностью распознавать входящие звонки и сообщения. Эта возможность является дополнением к известным сервисам блокировки. Было скомпилировано более миллиарда уникальных телефонных номеров, которые в настоящее время используются для работы приложения и предоставления пользователям преимуществ использования блока. Благодаря этим функциям они могут наслаждаться своим свободным временем, не раздражаясь на неизвестные звонки, когда это разрешено.