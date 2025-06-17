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SoundCloud – музыка и звук (Мод, Premium Unlocked)

SoundCloud – музыка и звук (Мод, Premium Unlocked) 2025.06.13

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Версия:
2025.06.13
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SoundCloud
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 18:56
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
92 122
Скриншоты
Описание

Лучший музыкальный плеер всех времен — SoundCloud. С помощью этого приложения вы можете слушать лучшие песни на рынке. Это самое быстрое приложение для обновления музыки, самые популярные песни и никакое другое музыкальное приложение, которое может удовлетворить потребности в поиске музыки и не отставать от лучших тенденций, подобных этому. Здорово, что это приложение позволяет слушать бесчисленное количество музыки. Вы можете добавить любой плейлист вашей любимой музыки. Прежде всего, он всегда пополняется новыми и уникальными звуками.



Он не только популярен среди пользователей своим красивым дизайном, но и почти все очарованы возможностями этого приложения. Давайте начнем искать ваши любимые звуки и музыку. Если вы меломан и хотите найти горячие песни на рынке сегодня, возможно, это приложение, которое вы не можете игнорировать. Из-за его разнообразия и множества возможностей вы можете исследовать широкий спектр музыкального контента с широчайшим разнообразием контента.


Информация о модах

Премиум разблокирован, Без рекламы

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 Теги темы: Премиум, Без рекламы

Скачать SoundCloud – музыка и звук (Мод, Premium Unlocked) v2025.06.13 MOD APK

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Скачать SoundCloud – музыка и звук (Мод, Premium Unlocked) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о SoundCloud – музыка и звук (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 июля 2023 13:51
lolixonk,
Извините, постараемся исправить
-7
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lolixonk
lolixonk 28 июля 2023 12:32
не рабочий мод
+2
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