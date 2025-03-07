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Аниме радио станции Anime OST (Мод, Unlocked)

Аниме радио станции Anime OST (Мод, Unlocked) 5.0.2 GP

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Версия:
5.0.2 GP
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Maxim Kabluka
Категория:
Музыка / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 243
Скриншоты
Описание

Для многих поклонников аниме, японские фильмы стали неразделимой частью культуры, и музыка играет ключевую роль в этих захватывающих рассказах. Она может вызывать сильные эмоции и оставлять долговременное впечатление, часто так же запоминающееся, как и само аниме.


Приложение "Anime Music Radio - J-Pop, J-Rock, Soundtracks" представляет собой специализированный музыкальный плеер, который дает поклонникам аниме легкий доступ к широкому спектру саундтреков из их любимых сериалов и фильмов. Это приложение позволяет пользователям погружаться в мир J-Pop, J-Rock и других жанров музыки, которые часто сопровождают японские анимационные работы.


"Anime Music Radio" предлагает беспрерывное музыкальное сопровождение, создавая атмосферу, благодаря которой поклонники могут вновь пережить моменты из своих любимых сцен или открыть для себя новые мелодии. Это приложение является данью уважения к талантливым композиторам и исполнителям, чьи произведения делают мир аниме еще более цветным и запоминающимся.


Информация о модах

Про разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Аниме радио станции Anime OST (Мод, Unlocked) v5.0.2 GP MOD APK

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Скачать Аниме радио станции Anime OST (Мод, Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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