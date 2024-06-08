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Музыкальный плеер Music Player (Мод, Unlocked)

Музыкальный плеер Music Player (Мод, Unlocked) 1.162.0

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Audify Music Player
Версия:
1.162.0
Категория:
Музыка / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 37 Мб
id приложения:
com.musicplayer.playermusic
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 707

Audify Player представляет собой не просто еще один музыкальный проигрыватель — это ваш личный портал в мир музыки. Этот проигрыватель был разработан с учетом потребностей слушателя, чтобы предоставить наилучший опыт прослушивания.


Одной из ключевых особенностей Audify Player является его простой и интуитивно понятный интерфейс. Он позволяет легко навигироваться по вашим плейлистам, а также искать и добавлять новые треки. Независимо от того, вы просто хотите расслабиться под медленную мелодию или ищете зажигательный трек для тренировки, Audify обеспечивает вас всем необходимым. Приложение также оснащено функцией потоковой передачи, что позволяет вам наслаждаться своими любимыми треками без необходимости скачивания. Это идеально для тех, кто любит исследовать новую музыку и расширять свои музыкальные горизонты.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Музыкальный плеер Music Player (Мод, Unlocked) 1.162.0 взлом

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Скачать Музыкальный плеер Music Player (Мод, Unlocked)
37 Мб
Ссылка 2
37 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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