Tone Generator PRO (Мод. Unlocked) 3.84
Tone Generator PRO - это мощный звуковой инструмент, который завоевал популярность в аудиоиндустрии. Это приложение предоставляет широкий набор инструментов, которые можно использовать для создания различных звуков и тональных эффектов. Оно пригодится как звукорежиссерам, так и музыкантам, а также всем аудиофилам, которые ценят высококачественный звук.
С помощью "Tone Generator PRO" вы можете генерировать разнообразные звуки, тональные последовательности и мультитоны. Это приложение предоставляет бесчисленные возможности для создания уникальных звуковых эффектов и мелодий. Звукорежиссеры могут использовать "Tone Generator PRO" для создания специальных звуковых эффектов в фильмах и аудиодорожках. Музыканты могут экспериментировать с различными тональными комбинациями и создавать уникальные музыкальные композиции.
Это приложение отличается высокой гибкостью и удобством использования, что делает его незаменимым инструментом для всех, кто работает с звуком и музыкой.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.