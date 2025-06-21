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Tone Generator PRO (Мод. Unlocked)

Tone Generator PRO (Мод. Unlocked) 3.84

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Версия:
3.84
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
WeDoAndroidApps
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 16:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 385
Скриншоты
Описание

Tone Generator PRO - это мощный звуковой инструмент, который завоевал популярность в аудиоиндустрии. Это приложение предоставляет широкий набор инструментов, которые можно использовать для создания различных звуков и тональных эффектов. Оно пригодится как звукорежиссерам, так и музыкантам, а также всем аудиофилам, которые ценят высококачественный звук.


С помощью "Tone Generator PRO" вы можете генерировать разнообразные звуки, тональные последовательности и мультитоны. Это приложение предоставляет бесчисленные возможности для создания уникальных звуковых эффектов и мелодий. Звукорежиссеры могут использовать "Tone Generator PRO" для создания специальных звуковых эффектов в фильмах и аудиодорожках. Музыканты могут экспериментировать с различными тональными комбинациями и создавать уникальные музыкальные композиции.


Это приложение отличается высокой гибкостью и удобством использования, что делает его незаменимым инструментом для всех, кто работает с звуком и музыкой.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Tone Generator PRO (Мод. Unlocked) v3.84 MOD APK

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Скачать Tone Generator PRO (Мод. Unlocked) 1 Мб Ссылка 2 1 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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