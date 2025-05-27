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Drum Pad Machine - Битмейкер (Мод, Unlocked)

Drum Pad Machine - Битмейкер (Мод, Unlocked) 2.28.0

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Версия:
2.28.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Easybrain
Категория:
Музыка / Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 865
Скриншоты
Описание

Drum Pad Machine - это уникальное приложение, которое имитирует структуру инструментов панели запуска, создавая мини-панель, которая легко управляется и позволяет пользователям максимально удобно использовать все доступные функции. Это приложение предоставляет возможность создавать музыку и биты, выбирая из доступных треков или начиная с нуля.


Основным преимуществом программы является его интеллектуальный интерфейс, который делает процесс создания музыки увлекательным и простым. Пользователи могут легко настраивать звуки и ритмы, создавая собственные композиции и экспериментируя с музыкальными идеями.


Это приложение стало популярным среди миллионов пользователей благодаря своему разнообразию и удобству интерфейса. Оно предоставляет идеальное решение для всех, кто хочет воплотить свои музыкальные идеи в жизнь, независимо от уровня опыта. "Drum Pad Machine" помогает музыкантам и любителям музыки наслаждаться творческим процессом и создавать уникальные мелодии и ритмы.


Информация о модах

Разблокированы платные функции

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Drum Pad Machine - Битмейкер (Мод, Unlocked) v2.28.0 MOD APK

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Скачать Drum Pad Machine - Битмейкер (Мод, Unlocked) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Drum Pad Machine - Битмейкер (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 декабря 2023 10:42
VerON,
скоро обновим
-1
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VerON
VerON 20 декабря 2023 07:57
Обновите приложение до версии 2.23.0!
0
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