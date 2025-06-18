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Таблица Менделеева 2020 PRO - Химия

Таблица Менделеева 2020 PRO - Химия 4.0.18

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Версия:
4.0.18
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
www.chernykh.tech
Категория:
Обучающие / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 386
Скриншоты
Описание

Приложение "Таблица Менделеева 2020" для устройств Android представляет собой полезный ресурс для студентов и всех, кто интересуется химией. Вот несколько ключевых преимуществ этого приложения: Приложение предоставляет бесплатный доступ к важным знаниям о химических элементах и таблице Менделеева. Это значительно облегчает доступ к информации и обучению. Приложение обеспечивает удобный поиск информации о химических элементах. Вы можете легко и быстро найти необходимые сведения о веществах без лишних усилий.


Приложение предоставляет актуальные данные о химических элементах и регулярно обновляется с учетом новых открытий и знаний. Оно следует стандартам, утвержденным Международным союзом теоретической и прикладной химии. Приложение разработано с учетом потребностей студентов и предоставляет информацию в научной и понятной форме. Это упрощает обучение и помогает студентам быстро находить необходимые сведения для выполнения учебных заданий. В дополнение к периодической таблице, приложение также предоставляет таблицу растворимости. Это полезное дополнение для изучения химических свойств веществ.



Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Patched

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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