Таблица Менделеева 2020 PRO - Химия 4.0.18
Приложение "Таблица Менделеева 2020" для устройств Android представляет собой полезный ресурс для студентов и всех, кто интересуется химией. Вот несколько ключевых преимуществ этого приложения: Приложение предоставляет бесплатный доступ к важным знаниям о химических элементах и таблице Менделеева. Это значительно облегчает доступ к информации и обучению. Приложение обеспечивает удобный поиск информации о химических элементах. Вы можете легко и быстро найти необходимые сведения о веществах без лишних усилий.
Приложение предоставляет актуальные данные о химических элементах и регулярно обновляется с учетом новых открытий и знаний. Оно следует стандартам, утвержденным Международным союзом теоретической и прикладной химии. Приложение разработано с учетом потребностей студентов и предоставляет информацию в научной и понятной форме. Это упрощает обучение и помогает студентам быстро находить необходимые сведения для выполнения учебных заданий. В дополнение к периодической таблице, приложение также предоставляет таблицу растворимости. Это полезное дополнение для изучения химических свойств веществ.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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