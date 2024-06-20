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Film Maker Pro – Видеоредактор (Мод, Unlocked)

Film Maker Pro – Видеоредактор (Мод, Unlocked) 3.4.3

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3
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Версия:
3.4.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
cerdillac
Категория:
Фоторедакторы / Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 636

Film Maker Pro - это удобное и мощное приложение для создания и редактирования видео на мобильных устройствах. С развитием технологий и доступностью современных смартфонов, создание и редактирование видео стало доступным для каждого.


Это приложение предоставляет пользователям широкий спектр инструментов и функций для создания высококачественных видеороликов. Он позволяет снимать видео, добавлять монтаж, настраивать цветокоррекцию, добавлять спецэффекты, аудиодорожки и многое другое. С его помощью вы можете создавать профессионально выглядящие видеоролики, монтажи и фильмы прямо с вашего мобильного устройства.


Film Maker Pro обладает дружелюбным пользовательским интерфейсом, что делает его доступным даже для начинающих пользователей, которые только начинают осваивать искусство видеомонтажа. Это приложение открывает перед пользователями множество возможностей для творчества и самовыражения через видео и является отличным инструментом для создания контента для социальных сетей, видеоблогов и многого другого.



Скриншоты

Информация о модах
  • Pro-функции разблокированы
  •  Водяной знак удален
  • Принудительный экспорт 2k, 4k включен
  • Поддерживает Android 11 и 12



 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Film Maker Pro – Видеоредактор (Мод, Unlocked) 3.4.3 взлом

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Скачать Film Maker Pro – Видеоредактор (Мод, Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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