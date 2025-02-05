android-1.ru / Программы / Музыка / Congas & Bongos: перкуссия (Мод, Premium Unlocked)
Congas & Bongos: перкуссия (Мод, Premium Unlocked)

Congas & Bongos: перкуссия (Мод, Premium Unlocked) 8.39.0

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
8.39.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kolb Apps
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
268
Скриншоты
Описание

"Congas & Bongos" - это захватывающее музыкальное приложение, которое открывает перед пользователями мир музыки и возможность самостоятельно исполнять любимые мелодии. С помощью этого приложения каждый может стать своим собственным музыкантом и играть на любимых инструментах. Одной из главных особенностей приложения является свобода выбора инструментов. Здесь представлены разнообразные музыкальные реквизиты, такие как бонго, конга и другие, что позволяет подобрать идеальный инструмент для исполнения любимой мелодии. Этот музыкальный «арсенал» поражает своим разнообразием и позволяет каждому найти свой уникальный звук.

Приложение также радует своих пользователей богатым выбором популярных мелодий. Здесь можно насладиться исполнением известных песен и демонстрировать свои таланты в игре на барабанах. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться музыкой и одновременно развивать свои музыкальные навыки.


Кроме того, приложение стимулирует пользователей разнообразием и разблокировкой новых инструментов. После достижения определенных успехов и выполнения задач, пользователи получают доступ к редким и уникальным музыкальным инструментам, что делает их коллекцию еще более интересной и разнообразной. "Congas & Bongos" предоставляет удивительное музыкальное пространство, в котором каждый может проявить свою креативность, испытать ощущение игры на барабанах и поделиться своими музыкальными творениями с окружающими. Это приложение станет верным спутником для всех, кто хочет окунуться в виртуозный мир музыки и ощутить радость от создания собственных мелодий.



Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Congas & Bongos: перкуссия (Мод, Premium Unlocked) v8.39.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Congas & Bongos: перкуссия (Мод, Premium Unlocked) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Portable ORG Keyboard (Мод, Premium Unlocked)
Portable ORG Keyboard (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.8.4
n-Track Studio Pro | DAW (Мод, Unlocked)
n-Track Studio Pro | DAW (Мод, Unlocked)
Version: 10.2.85
Усилитель Звука, Эквалайзер (Мод, Premium Unlocked)
Усилитель Звука, Эквалайзер (Мод, Premium Unlocked)
Version: 5.5.7
Castbox - Популярные подкасты (Мод, Premium Unlocked)
Castbox - Популярные подкасты (Мод, Premium Unlocked)
Version: 11.19.2-241023358
пианино дети - Музыка и песни (Мод, Premium Unlocked)
пианино дети - Музыка и песни (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.43
My Radio: AM FM Pадио Oнлайн (Мод, VIP Unlocked)
My Radio: AM FM Pадио Oнлайн (Мод, VIP Unlocked)
Version: 1.1.81.0206
MediaMonkey (Мод, Unlocked)
MediaMonkey (Мод, Unlocked)
Version: 2.0.3.1226
KX музыкальный плеер Pro
KX музыкальный плеер Pro
Version: 2.4.2

Отзывы о Congas & Bongos: перкуссия (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив