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Folder Player Pro

Folder Player Pro 5.27

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Версия:
5.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Peter Shashkin
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
610

Воспроизводите отличную музыку и дарите своим пользователям незабываемые впечатления. Folder Player Pro позволяет пользователям погрузиться в море очаровательной музыки и не торопиться, чтобы тексты песен впитались в них. Существует множество отличных музыкальных проигрывателей, но Folder Player Pro, по мнению многих, является одним из лучших. большая группа людей, влюбленных в музыку по своему выбору. Folder Player Pro будет представлен, если вы заядлый меломан, который всегда ищет самые свежие песни. Все песни регулярно обновляются, создавая богатую музыкальную атмосферу. Приложение будет синтезировать мелодии и отправлять их полному слушателю.


Сегодня многие люди любят слушать музыку. Наслаждайтесь своей музыкальной коллекцией без ограничений. Многие люди выбрали и продолжают выбирать  Folder Player Pro. Чтобы просмотреть основные музыкальные магазины. Выберите несколько песен, которые вам нравятся. Приложение будет побуждать пользователей слушать больше музыки. Только для фанатов, которые хотят быть постоянно связанными с различными музыкальными жанрами. Следует обратить внимание на Folder Player Pro с его замечательными функциями. Folder Player Pro позволяет воспроизводить неограниченное количество музыки. Приложение предлагает совершенно новый способ прослушивания музыки.


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Информация о модах

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 Теги темы: Платные

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Скачать Folder Player Pro 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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