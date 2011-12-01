android-1.ru / Программы / Музыка / RadioTunes: Hits, Jazz, 80s (Мод, Premium Unlocked)
RadioTunes: Hits, Jazz, 80s (Мод, Premium Unlocked)

RadioTunes: Hits, Jazz, 80s 6.0.0.12036

Unlocked
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.0.0.12036
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Digitally Imported Inc
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
122
Скриншоты
Описание

RadioTunes — это приложение, которое предлагает пользователям уникальный опыт прослушивания музыки, благодаря своему разнообразию и тщательно отобранным музыкальным каналам. Оно позволяет наслаждаться любимыми жанрами без назойливой рекламы, что делает прослушивание еще более приятным. Экономичный таймер сна — это еще одна удобная функция, которая помогает пользователям расслабляться под музыку, автоматически отключая приложение после заданного времени.


В современном мире, где музыка сопровождает нас на каждом шагу, RadioTunes становится настоящей находкой для меломанов. С его помощью вы сможете погружаться в любимые композиции в любое время, будь то хитовые треки, джазовые мелодии или классика 80-х. Приложение предоставляет пользователям свободу выбора из множества музыкальных каналов, что делает его идеальным компаньоном для любого настроения и ситуации.


Эти особенности делают RadioTunes незаменимым инструментом для всех, кто ценит качественное и бесперебойное музыкальное сопровождение. Простота использования и отсутствие рекламы позволяют полностью сосредоточиться на наслаждении музыкой, а функция таймера сна добавляет комфорта, делая ваше музыкальное путешествие еще более приятным.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать RadioTunes: Hits, Jazz, 80s (Мод, Premium Unlocked) v6.0.0.12036 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать RadioTunes: Hits, Jazz, 80s (Мод, Premium Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Тюнер и Метроном (Мод, Premium Unlocked)
Тюнер и Метроном (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.51
Precise Volume 2.0 - Equalizer (Мод, Unlocked)
Precise Volume 2.0 - Equalizer (Мод, Unlocked)
Version: 2.0.0-beta-13a
Изменение Голоса: Автотюн (Мод, Premium Unlocked)
Изменение Голоса: Автотюн (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.32.7
Pulsar Music Player Pro (Мод, Premium Unlocked)
Pulsar Music Player Pro (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.12.11 b249
Изменение голоса через эффекты (Мод, VIP Unlocked)
Изменение голоса через эффекты (Мод, VIP Unlocked)
Version: 1.5.1
Аудио Виджет пак (Мод, Premium Unlocked)
Аудио Виджет пак (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.5.1
PlayBook - плеер аудиокниг (Полная версия)
PlayBook - плеер аудиокниг (Полная версия)
Version: 4.0.0
Dub Музыкальный плеер - мп3 (Мод, Unlocked)
Dub Музыкальный плеер - мп3 (Мод, Unlocked)
Version: 6.0

Отзывы о RadioTunes: Hits, Jazz, 80s (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив