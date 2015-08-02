Приложение AR Ruler предоставляет современный и удобный способ измерения длины и размеров объектов. Благодаря встроенному измерителю длины, пользователи могут проводить измерения где угодно и в любое время. Это приложение обладает впечатляющим режимом измерения, который даже работает без доступа к интернету, обеспечивая надежные и точные измерения. С развитием технологий и изменением времени, стандартные инструменты измерения, такие как линейки, становятся менее удобными и точными.
Приложение AR Ruler позволяет пользователям измерять объекты без необходимости использовать физические инструменты, такие как линейки, которые могут занимать много времени и предоставлять менее точные результаты. Вместо этого, приложение предоставляет надежный и современный способ измерения, который может быть использован в различных ситуациях, включая измерение размеров домов и других объектов. Оно также предоставляет дополнительную информацию и данные, которые могут быть полезными для пользователей, помогая им собирать точную и ценную информацию о размерах и длине объектов.
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Скачать AR Ruler App: Линейка Рулетка (Мод, Unlocked) v2.8.15 MOD APK
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