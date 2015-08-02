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AR Ruler App: Линейка Рулетка (Мод, Unlocked)

AR Ruler App: Линейка Рулетка (Мод, Unlocked) 2.8.15

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Версия:
2.8.15
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Grymala apps
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 102
Скриншоты
Описание

Приложение AR Ruler предоставляет современный и удобный способ измерения длины и размеров объектов. Благодаря встроенному измерителю длины, пользователи могут проводить измерения где угодно и в любое время. Это приложение обладает впечатляющим режимом измерения, который даже работает без доступа к интернету, обеспечивая надежные и точные измерения. С развитием технологий и изменением времени, стандартные инструменты измерения, такие как линейки, становятся менее удобными и точными.


Приложение AR Ruler позволяет пользователям измерять объекты без необходимости использовать физические инструменты, такие как линейки, которые могут занимать много времени и предоставлять менее точные результаты. Вместо этого, приложение предоставляет надежный и современный способ измерения, который может быть использован в различных ситуациях, включая измерение размеров домов и других объектов. Оно также предоставляет дополнительную информацию и данные, которые могут быть полезными для пользователей, помогая им собирать точную и ценную информацию о размерах и длине объектов.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AR Ruler App: Линейка Рулетка (Мод, Unlocked) v2.8.15 MOD APK

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Скачать AR Ruler App: Линейка Рулетка (Мод, Unlocked) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о AR Ruler App: Линейка Рулетка (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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mirnus
mirnus 25 апреля 2024 19:12
Ломится в нет и не работает ....
+4
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