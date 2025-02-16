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zTraslate: Перевести субтитры (Мод, Premium Unlocked)

zTraslate: Перевести субтитры (Мод, Premium Unlocked) 1.91

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Версия:
1.91
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
zSoft.asia
Категория:
Переводчики / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
653
Скриншоты
Описание

В мире, где контент плавно пересекает границы, язык не должен мешать получению удовольствия. Так что же делать, когда натыкаешься на интригующий фильм, но увы! Субтитры не на вашем языке? Cue в приложении zTranslate, ваш лингвистический рыцарь в сияющих доспехах. Используя мощь оригинальных субтитров, он предлагает переводы на более чем 110 языков.


Погрузитесь в кинематографическую вселенную, где сила понимания у вас под рукой. zTranslate позволяет смотреть видео с субтитрами, переведенными на любой язык, который вам нравится. Просто выберите видео с субтитрами и позвольте приложению творить чудеса. Эта функция способствует по-настоящему инклюзивному просмотру, преодолевая языковые барьеры одним движением.


Информация о модах
  • Логин Не требуется (необязательно)
  • Войти

Примечание :

  • Обходной путь автоматического входа в Google:
  • Удалить мод/исходное приложение> Перезагрузить телефон> Установить официальное приложение из PlayStore> Войти через Google> Удалить> установить
  • Мод и вход>Наслаждайтесь
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать zTraslate: Перевести субтитры (Мод, Premium Unlocked) v1.91 MOD APK

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Скачать zTraslate: Перевести субтитры (Мод, Premium Unlocked) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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