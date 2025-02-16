Версия:
1.91
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
zSoft.asia
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
653
Описание
В мире, где контент плавно пересекает границы, язык не должен мешать получению удовольствия. Так что же делать, когда натыкаешься на интригующий фильм, но увы! Субтитры не на вашем языке? Cue в приложении zTranslate, ваш лингвистический рыцарь в сияющих доспехах. Используя мощь оригинальных субтитров, он предлагает переводы на более чем 110 языков.
Погрузитесь в кинематографическую вселенную, где сила понимания у вас под рукой. zTranslate позволяет смотреть видео с субтитрами, переведенными на любой язык, который вам нравится. Просто выберите видео с субтитрами и позвольте приложению творить чудеса. Эта функция способствует по-настоящему инклюзивному просмотру, преодолевая языковые барьеры одним движением.
Информация о модах
- Логин Не требуется (необязательно)
- Войти
Примечание :
- Обходной путь автоматического входа в Google:
- Удалить мод/исходное приложение> Перезагрузить телефон> Установить официальное приложение из PlayStore> Войти через Google> Удалить> установить
- Мод и вход>Наслаждайтесь
Показать полностью
Скачать zTraslate: Перевести субтитры (Мод, Premium Unlocked) v1.91 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer