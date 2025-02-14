Описание

Xodo PDF Reader & Editor - это популярное и продуктивное приложение, которое сделало работу с PDF-файлами более удобной для пользователей. Оно предоставляет широкий спектр функций, делая создание и редактирование PDF-документов проще.

С помощью Xodo вы можете легко создавать PDF-файлы, открывая изображения или сканируя бумажные документы. При этом интеграция с Dropbox позволяет сэкономить место на хранилище и облегчить обмен документами, загружая только измененные части файлов.









Приложение регулярно обновляется, добавляя новые полезные функции, но сохраняя старые, что делает его актуальным и удобным в использовании. Интеллектуальное перо улучшает процесс ведения заметок, а также позволяет конвертировать PDF-файлы в форматы Word, Excel, PowerPoint или JPG. С чистым и интуитивно понятным интерфейсом, а также полностью интегрированными инструментами, Xodo PDF Reader & Editor идеально подходит для работы с PDF-документами.











