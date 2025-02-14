Xodo PDF Reader & Editor - это популярное и продуктивное приложение, которое сделало работу с PDF-файлами более удобной для пользователей. Оно предоставляет широкий спектр функций, делая создание и редактирование PDF-документов проще.
С помощью Xodo вы можете легко создавать PDF-файлы, открывая изображения или сканируя бумажные документы. При этом интеграция с Dropbox позволяет сэкономить место на хранилище и облегчить обмен документами, загружая только измененные части файлов.
Приложение регулярно обновляется, добавляя новые полезные функции, но сохраняя старые, что делает его актуальным и удобным в использовании. Интеллектуальное перо улучшает процесс ведения заметок, а также позволяет конвертировать PDF-файлы в форматы Word, Excel, PowerPoint или JPG. С чистым и интуитивно понятным интерфейсом, а также полностью интегрированными инструментами, Xodo PDF Reader & Editor идеально подходит для работы с PDF-документами.
- Подписка Pro / платные функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- Языки: полный мульти языки;
- Процессоры: armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
- Выпуск Балатана.
Скачать Xodo PDF Ридер и Редактор (Мод, Pro) v9.12.0 MOD APK
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