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Xodo PDF Ридер и Редактор (Мод, Pro)

Xodo PDF Ридер и Редактор (Мод, Pro) 9.12.0

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Версия:
9.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Apryse Software Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 498
Скриншоты
Описание

Xodo PDF Reader & Editor - это популярное и продуктивное приложение, которое сделало работу с PDF-файлами более удобной для пользователей. Оно предоставляет широкий спектр функций, делая создание и редактирование PDF-документов проще.

С помощью Xodo вы можете легко создавать PDF-файлы, открывая изображения или сканируя бумажные документы. При этом интеграция с Dropbox позволяет сэкономить место на хранилище и облегчить обмен документами, загружая только измененные части файлов.



Приложение регулярно обновляется, добавляя новые полезные функции, но сохраняя старые, что делает его актуальным и удобным в использовании. Интеллектуальное перо улучшает процесс ведения заметок, а также позволяет конвертировать PDF-файлы в форматы Word, Excel, PowerPoint или JPG. С чистым и интуитивно понятным интерфейсом, а также полностью интегрированными инструментами, Xodo PDF Reader & Editor идеально подходит для работы с PDF-документами.





Информация о модах
  • Подписка Pro / платные функции разблокированы;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Отключена видимость рекламных макетов;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • Языки: полный мульти языки;
  • Процессоры: armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
  • Выпуск Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Xodo PDF Ридер и Редактор (Мод, Pro) 29 Мб Ссылка 2 29 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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